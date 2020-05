Rokers slaan pakjes in: vanaf morgen zijn mentholsigaretten verboden

Het Europese Hof oordeelde in 2016 al dat de verkoop van sigaretten met muntsmaak verboden mag worden. Daarom wordt in de oudste tabakswinkel van Groningen momenteel flink ingeslagen. ,,Vanavond houd ik niet meer dan 20 pakjes over hoor”, stelt eigenaar Lucas Minke van de Primera.



Bij alle rokers is inmiddels het nieuws doorgedrongen dat het verkoopverbod morgen (in heel Europa) ingaat. Dat merkte Minke eind vorige week al. ,,Bepaalde favoriete producten raakten op omdat de productie vroeg is gestopt. Dan herinnert iedereen zich opeens dat dinsdag de laatste dag is. Dat dit verbod er zou komen was al langer bekend. Ze lopen hier met tien tot twintig pakjes per man de deur uit.”