Rolexrover zet pistool op hoofd van gast op Amsterdams terras

Een overvaller heeft afgelopen vrijdag een pistool op het hoofd van een gast van restaurant Ferilli’s in Amsterdam gezet. ,,Hij zei: geef me je horloge anders schiet ik je door je hoofd.”

De overval vond plaats om iets voor 23.00 uur vrijdagavond. Een ondernemer zat samen met drie anderen op het terras van restaurant Ferilli’s in de Beethovenstraat, toen een man met een hoodie op zijn hoofd naar de tafel liep. Hij greep de ondernemer in zijn nek en zette een pistool op zijn hoofd. ,,Het leek wel een next level film,” vertelt de geschrokken ondernemer. ,,Hij zei: ‘Geef me je horloge anders schiet ik je door je hoofd.’ Ik hoorde het wapen een paar keer klikken.”

Mislukt

De roof mislukte. Op videobeelden die inmiddels rondgaan op WhatsApp is te zien hoe de overvaller zijn slachtoffer een paar keer op het hoofd slaat. In de worsteling die daarop ontstond, wist de ondernemer zich los te rukken. Hij gooide daarop een stoel naar de vluchtende overvaller. Die kwam terecht in het gezicht van een vrouw die ook op het terras zat. Ze brak twee voortanden en moest haar kin laten hechten in het ziekenhuis.

,,Ik vind het heel vervelend voor haar”, laat de ondernemer weten.

Mouwen opgestroopt

De overvaller had het voorzien op zijn stalen Rolex. Hoe de overvaller wist dat hij een dergelijk horloge om had, weet de ondernemer niet. ,,Ik had eerder die avond iets geknoeid, toen heb ik wel mijn mouwen even opgestroopt.”

Dure horloges zijn een tijdlang een gewild object van overvallers. In 2020 werd een gewelddadige bende die het voorzien had op dure Rolexhorloges veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar.

De ondernemer wist van de risico’s van het dragen van een duur horloge. ,,Omdat op dat terras wel meer mensen zitten met dure horloges, dacht ik dat het wel kon.” Dat hij een vuurwapen op zijn hoofd zou krijgen, had hij niet verwacht. ,,Ik heb mijn lesje geleerd. Ik ga voortaan met een Apple Watch op het terras zitten. Als je in Amsterdam nog een duur horloge omdoet, ben je levensmoe.”

Restaurant Ferilli’s wilde zondagmiddag geen commentaar geven op de gebeurtenis. Voor het restaurant is het het tweede gewelddadige incident in een paar jaar tijd. Vier jaar geleden werd een klant van het restaurant op het terras geliquideerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: