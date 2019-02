Romario keert terug naar Eindhoven... als Koning Carnaval

De komst van de inmiddels 53-jarige Romario is geregeld door de sponsor. ,,We wilden dit jaar met carnaval iets speciaals doen voor de fans”, vertelt marketingdirecteur Jorrit Pijlman van Energiedirect.nl. ,,En als je denkt aan carnaval en PSV kom je al snel uit bij Romario. Bij de club waren ze enthousiast en via de lijntjes die ze daar nog hebben kwamen we uiteindelijk in contact met Romario. Hij was meteen enthousiast om te komen, helemaal toen we vertelden dat het hier dan carnaval is.”

98 goals in 109 wedstrijden

Alweer bijna 26 jaar geleden scoorde Romario voor het laatst in een officiële wedstrijd voor PSV. Op 15 mei 1993 maakt hij in de 44ste minuut de 0-4 in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zijn 98ste in 109 competitiewedstrijden. In de zomer die volgt vertrekt de Braziliaan naar het Barcelona van Johan Cruijff. Een jaar later wordt hij met Brazilië wereldkampioen. Romario was een wereldvedette met een gebruikshandleiding want tussen de vele doelpunten die hij maakte was Romario vaak ‘een beetje moe’. Steevast te laat wandelde hij voor de training de kleedkamer binnen. Romario miste de samba van zijn geboorteland en dook nog wel eens onder in het Eindhovense nachtleven. Ook na zijn tijd bij PSV bleef ‘O Baixinho’ (het kleintje) regelmatig terugkomen in Eindhoven. Bij vrienden die hij hier had gemaakt. Als voetballer stopte hij pas in 2010. Inmiddels zit hij al jaren in de politiek.