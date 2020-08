Rommelige lijsttrekkersverkiezing bij CDA is erg lachwekkend en een beetje pijnlijk

De mooiste politieke soap van afgelopen weken was onomstotelijk de rommelige lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. Die werd, zoals u ongetwijfeld weet, nipt gewonnen door onze coronaminister Hugo de Jonge, die ook wel bekend is van zijn vooraf bedachte oneliners én van zijn talent om iedereen tegen zich in het harnas te jagen vanwege vermeende ijdelheid.



Er is iets vreemds aan de hand met de voormalige wethouder van Rotterdam: zijn tegenstanders lijken luidruchtiger dan de mensen die het helemaal in hem zien zitten. Die laatste groep zou in de meerderheid moeten zijn, blijkens de uitslag van de stemming, maar de oorverdovende stilte op momenten waarop hij subtiel wordt aangevallen, begint onderhand behoorlijk op te vallen.