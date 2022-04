Rommelmarkt en tompoucen: hoe leg je Oekraïners uit wat we doen op Koningsdag?

Van vechten aan frontlinie in Oekraïne naar Haags Zuiderpark: ‘Na Invictus Games gaan we weer terug’

Een week geleden vochten ze nog in Oekraïne tegen de Russen. Nu is het Oekraïens Invictus-team in Den Haag om te strijden om de winst bij het sportevenement Invictus Games van de Britse prins Harry. Bij de aftrap dit weekend en de dagen daarop werd volop stilgestaan bij de oorlog waar ze in verwikkeld zijn.

19 april