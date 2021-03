Ron: ‘Sommige mensen zullen denken dat ik word opgelicht, maar dit is echte liefde’

,,Onze eerste en laatste week samen zal ik nooit vergeten. We waren in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Elke avond zaten we tot sluitingstijd te praten in een restaurant. De hotelkamer met twee aparte bedden ruilden we na een dag al om voor een kamer met een kingsize bed. Na die week hadden we allebei het gevoel dat we met elkaar wilden trouwen. Maar sindsdien, nu al meer dan een jaar geleden, hebben we elkaar niet meer gezien.