Ronald Giphart schrijft boek samen met robot

Giphart, grinnikend: ,,Mijn vaste redacteur bij de uitgeverij kon vrij moeilijk bepalen welke woorden ik had geschreven en welke zinsdelen van de robot waren. Maar er zijn echt genoeg momenten geweest dat ik met de handen in het haar heb gezeten. Ik heb slapeloze nachten van dit project gehad.’’



Eerst een korte uitleg over de techniek. Op Gipharts laptop installeerden wetenschappers van het Meertens Instituut en de Universiteit Antwerpen het computerprogramma waarin een aanzienlijk deel van zijn oeuvre was ingevoerd. De robot leerde zo kenmerkende aspecten uit Gipharts werk kennen: denk aan woordkeuze, denk aan zinsopbouw, denk aan interpunctiegebruik.



En toen kwam het moment dat Giphart samen met de bot ging schrijven. Dat is ongeveer hetzelfde moment als waarop de auteur in zijn bed lag te woelen. ,,Want ik had een harde deadline, ik kende de enorme oplage van dit boek en ik wist dat ons verhaal een aanvulling op het werk ‘Ik, robot’ van Isaac Asimov moest worden. Maar verder had ik niets.’’