Rond het eind van de middag al ruim 650 kilometer pakjesavondfile

Politie krijgt dertig tips over mysterieu­ze messentrek­ker Egmond

12:03 De politie in Noord-Holland heeft ruim dertig tips gekregen over de mysterieuze messentrekker die in de omgeving van Egmond vanuit zijn auto vrouwen aanvalt. Volgens een woordvoerder heeft de politie goede hoop dat er serieuze tips bij zitten.