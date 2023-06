Ronkende vliegtuigen bederven woongenot van Jessica (31) en dus dient ze bijna elke dag een klacht in

Dagelijks komen er tientallen ronkende vliegtuigjes over de woning van Jessica Groot (31) nabij Lelystad Airport. De vliegtuigherrie tast het woongenot van haar jonge gezin zó ernstig aan, dat ze voortdurend klachten indient bij het vliegveldmeldpunt. Soms wel tien per dag. ,,Als ik niets meld, is het net alsof de overlast niet bestaat.”