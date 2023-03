Roosje was als agent machteloos bij wildwest-achtervolging in Brabant: 'Móet echt veranderen’

update ANWB: Drukste ochtend­spits van het jaar met meer dan 1100 kilometer file

Het verkeer had dinsdagochtend behoorlijk last van ongevallen en regen. Met meer dan 1100 kilometer file was het volgens de ANWB de drukste ochtendspits van 2023. Met name in het midden en zuiden van het land stond het op sommige plekken muurvast, maar ook in deze regio was de vertraging hier en daar fors te noemen.