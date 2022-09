Rosmalense flatmoord rechtelijke dwaling, Rob B. 22 jaar na veroordeling vrijgesproken

Miljoenen­scha­de aan spoor tussen Lelystad en Dronten door grote stroomsto­ring

De schade aan het spoor tussen Lelystad en Dronten na de grote stroomstoring van vrijdagmiddag loopt in de miljoenen. De reparatie wordt een ‘enorme operatie’, meldt spoorbeheerder ProRail. Tot 15 september rijden er geen treinen, maar de kans is groot dat het spoor langer gestremd is.

4 september