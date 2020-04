Rotterdam hakt de knoop door: in 2021 alsnog Eurovisie Songfestival in de stad

Rotterdam wil in 2021 alsnog gaststad zijn van het Eurovisie Songfestival. Zoals verwacht stemde donderdag een overgrote meerderheid van de gemeenteraad in met het organiseren van het liedjesfestijn, dat dit jaar door de coronacrisis werd geschrapt. Het is nu wachten op de omroepen in Hilversum, die volgende maand een besluit nemen.

De European Broadcast Union (EBU) had druk op de ketel gezet door vóór het einde van de maand een besluit te eisen van Rotterdam. Mocht de stad van de kandidatuur afzien, dan was er nog tijd genoeg om een andere gemeente in Nederland te polsen. Dat de Maasstad gaat voor ESF 2021 heeft vooral een financiële reden: behalve de al gemaakte kosten à 6,7 miljoen euro werden er ook nog fikse bedragen aan claims verwacht. Nóg een reden om snel te besluiten was Rotterdam Ahoy, die al geplande evenementen voor april en mei 2021 moet verplaatsen.

Gratis kaartjes

Op welke wijze de muzikale happening volgend jaar kan plaatsvinden, wordt bepaald door de wijze waarop de coronacrisis zich ontwikkelt. De hoop van het college van b en w is onder meer dat ondernemers een flinke steun in de rug zullen krijgen van het songfestival. Leefbaar Rotterdam deed met een motie een oproep aan het stadsbestuur om gratis kaartjes beschikbaar te stellen voor mensen in de zorg. Dat voorstel haalde het.

Verantwoordelijk wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) is blij met het besluit van de gemeenteraad. ,,De EBU, de omroepen en Ahoy kunnen ervan op aan dat Rotterdam in 2021 alsnog gaststad is. Voor ons staat voorop dat we er een feest van en voor iedereen van kunnen maken. De afgelopen tijd is hard gewerkt en wat dat betreft staan we klaar om de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival in 2021 in onze stad te verwelkomen.”

Voorspellen

Vorige week werd er in Rotterdam al gedebatteerd over de hernieuwde kandidatuur voor het songfestival. Steun was er toen ook al maar - zoals CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn het zei - ‘met een enorme slag om de arm’. ,,Want als je hoort wat virologen allemaal voorspellen, dan is het extreem koffiedik kijken. We moeten met de helft van de kennis die nodig is een volwaardig besluit nemen. Maar we hebben nu wel extra veel tijd om een songfestival-op-1,5 meter te bedenken.’’

VVD-raadslid Dieke van Groningen zei ook pal achter een ESF 2021 te staan, maar zegt haar ogen niet te sluiten voor de dreiging van het coronavirus. ,,Hou er rekening mee dat het songfestival pas over meer dan een jaar moet plaatsvinden. Ik heb goede hoop dat er dan een vaccin is. Ik heb geen glazen bol, maar wel het gevoel dat we dan van dat virus af kunnen zijn. En met angstscenario’s bied je mensen geen hoop.’’

Quote Ik ben ervan overtuigd dat we in 2021 het leven weer zullen vieren Ellen Verkoelen, Fractievoorzitter 50Plus

Fractievoorzitter Ellen Verkoelen van 50Plus stelde dat een ‘songfestival light’ tot de mogelijkheden behoort. ,,Er is een tijd van vóór corona en een tijd van na corona. En de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden, moeten we achter ons laten. Het songfestival zal nooit meer zo grootschalig worden als dat het was. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in 2021 het leven weer zullen vieren.’’

NPO: tijd nodig voor definitief groen licht

Nu Rotterdam officieel weer aan boord is voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival, betekent dat nog niet direct dat het evenement ook echt gehouden kan worden. De NPO, NOS en AVROTROS hebben nog ‘even tijd’ nodig, laat een woordvoerder weten. Het hoge woord komt er waarschijnlijk volgende maand uit.

,,De afgelopen weken heeft de projectorganisatie van het Eurovisie Songfestival vanuit de publieke omroep zich gericht op de afwikkelingen rondom het afgelaste evenement van dit jaar. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de mogelijke organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2021 in Rotterdam. Om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven moeten we eerst een aantal organisatorische, productionele en financiële vraagstukken beantwoorden. Daar wordt nu hard aan gewerkt”, aldus de NPO.

,,We begrijpen dat Nederland, Rotterdam, Ahoy, de deelnemende landen en natuurlijk de fans zo snel mogelijk willen weten of dat ook betekent dat het 65ste Eurovisie Songfestival daadwerkelijk in Rotterdam zal plaatsvinden. Om het fundament voor een succesvolle organisatie van het festival in 2021 zorgvuldig te leggen, hebben we aan onze kant nog even tijd nodig. We hopen in mei uitsluitsel te geven.”