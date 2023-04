Rotterdam verhoogt beveiliging na acht aanslagen in één week tijd

De gemeente Rotterdam en de politie gaan de beveiliging en het toezicht opschroeven op plaatsen die de afgelopen tijd zijn geteisterd door explosies. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Wat die maatregelen inhouden is geheim. ,,We willen de criminelen niet wijzer maken dan ze al zijn”, aldus de woordvoerder.

De afgelopen week waren er in Rotterdam vele aanslagen, soms twee in één nacht. In totaal waren er acht, waarvan er twee werden verijdeld.

Op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord alleen al waren vier aanslagen, waarvan er eentje werd verijdeld. Ook in de nacht van zaterdag op zondag was het daar weer raak bij een toko, waar een nacht eerder al een fles met vloeistof en tape op de ruit was gevonden nadat een buurtbewoner een vreemde lucht had geroken. Zondagmorgen was er wel een explosie, waarbij de ramen eruit vlogen.

De politie noemt de serie ‘opvallend’ en kijkt of er een relatie is tussen de incidenten. ,,We zien vaker clusters van explosies kort op elkaar of op dezelfde plek. Of dat nu ook zo is, weten we nog niet.’’

Analyse van waar politie wanneer moet zijn

De politie surveilleert al tijden extra, waarbij ze door analyses van plekken en tijdstippen probeert te achterhalen op welk moment waar de agenten het beste zichtbaar en onzichtbaar aanwezig kunnen zijn. ,,Maar we kunnen niet op elke straathoek staan.’’ Op de Crooswijkseweg hangen al meerdere camera's. De bommenleggers trekken zich hier blijkbaar niets van aan.

Op de Van Speykstraat in het Oude Westen werden deze week twee jonge Rotterdammers van 14 en 15 jaar opgepakt dankzij cameratoezicht. Zij plaatsten een bom gemaakt van vuurwerk en wasbenzine. Dit was nadat er die week al een explosie en beschieting was geweest in dezelfde straat.

‘Jonge jongens beseffen gevaar niet’

,,Als we verdachten pakken, zijn dat vaak de uitvoerders en niet de opdrachtgevers’’, erkent de politie. ,,In hoeverre beseffen deze jonge jongens het gevaar. Stel dat iemand net voorbij loopt. Het is echt een geluk dat er dit jaar pas één gewonde is gevallen.’’

In het onderzoek naar de aanslagen op de Crooswijkseweg een 32-jarige Rotterdammer opgepakt, maar dat heeft nog geen einde gemaakt aan het geweld. Voor de explosie aan de Strevelsweg vrijdag op zaterdagnacht werd een 21-jarige Rotterdammer gearresteerd.

In de Rotterdamse regio zijn dit jaar tot nu toe al 49 geslaagde explosies bij woningen en bedrijfspanden geteld. Dat zijn er al net zo veel als heel vorig jaar. Daders pakken en nieuwe aanslagen voorkomen heeft de ‘hoogste prioriteit’ voor de politie, die denkt dat er veelal drugsconflicten op de achtergrond spelen. Ook familieleden zijn regelmatig doelwit.