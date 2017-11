Rotterdamse agente: Mijn hoofddoek hoort bij mij

,,Ik hoopte natuurlijk wel op een positieve uitspraak”, zegt ze, uitgelaten, in het kantoor van haar advocate in Rotterdam. ,,Dit is een hele grote steun in de rug van moslima’s die hun ambities willen waarmaken op de arbeidsmarkt. Natuurlijk is dit oordeel een advies, het is niet bindend, dus de politie kan het naast zich neerleggen, maar het College voor de Rechten van de Mens is wel gezaghebbend, dus de meeste organisaties leggen dat niet naast zich neer.”



Izat werkt op het servicecentrum van de politie. ,,Ik ben in 2013 bij de politie komen werken via een uitzendbureau. Ik wist eerst niet eens dat het om een functie bij de politie ging. Toen ik begon, heb ik gevraagd hoe het zat met mijn hoofddoek. Dat was geen probleem, zeiden ze.” Haar hoofddoek werd wél een probleem nadat ze werd gevraagd om mee te werken in het team dat via een beeldverbinding aangiften van slachtoffers opneemt.