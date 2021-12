Rouwende Marchiano (22) moet huis uit na overlijden van moeder: ‘Dit kan ik er niet bij hebben’

Zijn moeder Susanna werd slechts 52 jaar. Begin juli overleed ze. Vlak daarvoor kreeg hij te horen dat hij per 1 februari het huis van zijn moeder moet verlaten.



,,Dit is het zwaarste wat ik tot nu toe in mijn leven heb meegemaakt”, zegt Marchiano Hagenaar, thuis op de bank in Zoetermeer. ,,Ik ben nog bezig om de dood van mijn moeder te verwerken en dan komt dit er nog bij. Ik moet opeens dingen regelen waar ik totaal geen verstand van heb. Het is echt zwaar.”