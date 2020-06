'Rouwende' weduwe opgepakt na opgenomen bekentenis over moord op haar man

Een graf kost gemiddeld 3000 euro, grote verschil­len per gemeente

8:41 De kosten voor een eenpersoonsgraf zijn in Nederland opgelopen tot gemiddeld bijna 3000 euro. De prijzen verschillen sterk per gemeente. Een graf is het goedkoopst in het Overijsselse Losser: 750 euro. Het duurste graf vind je in Groningen voor 8000 euro.