Rouwregister omgebrachte Zeister broertjes Ruben en Julian naar Meertens Instituut

Het register komt van de Stichting ZoekJeMee. Die heeft de moeder via een tussenpersoon laten informeren over de overdracht, zegt een woordvoerder van de stichting. ,,Het is ons condoleanceregister, dus we hoeven geen toestemming te vragen, maar we vonden het wel netjes haar te informeren.''

Vijf jaar geleden

De broertjes werden in 2013 door hun vader om het leven gebracht. De man sloeg daarna de hand aan zichzelf. Het hele land kwam in beweging tijdens de wekenlange zoektocht naar de twee kinderen. Hun lichamen werden uiteindelijk gevonden in een duiker in een sloot in Cothen. Zaterdag, de dag waarop het register wordt overgedragen aan het instituut, is dat vijf jaar geleden.