Rouwstoet dwars door centrum leidt tot vreemde taferelen: ‘Dat skelet vind ik wel heftig’

Video Door Interpol gezochte Nederland­se ‘fruithan­de­laar’ opgepakt in Ecuador, pas verhuisd met gezin

Een door Interpol gezochte Nederlandse crimineel is in Ecuador opgepakt op verdenking van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om de 55-jarige fruithandelaar Nezdet V., een Nederlandse Albanees die eerder is veroordeeld voor het smokkelen van een partij cocaïne.

9 april