'Ruim 1.100 dieren weg uit Oostvaardersplassen'

Dat schrijft de commissie-Van Geel in het advies dat woensdagmiddag is aangeboden aan de provincie Flevoland. De Oostvaardersplassen zijn het natuurgebied dat ligt tussen de steden Almere en Lelystad in Flevoland. Er is sinds enkele weken veel discussie ontstaan over het al dan niet te grote aantal grote grazers in het gebied. Na druk van demonstranten besloot de provincie de dieren te gaan bijvoeren.

Voor de 980 edelherten die moeten verdwijnen is geen andere oplossing dan afschot, stelt de commissie. 180 Konikpaarden kunnen mogelijk naar andere natuurgebieden in Europa. Er zijn op dit moment nog geen 160 Heckrunderen in het gebied en daarvoor is ruimte genoeg.

Het aantal grote grazers, dat was opgelopen naar meer dan 5.000 vorig najaar, moet drastisch naar beneden vanwege geadviseerde aanpassing van het gebied en omdat de natuur tijd nodig heeft om zich te herstellen. Afgelopen winter verhongerden zo'n 3.000 dieren in het gebied. In de ' nieuwe' OVP is ruimte voor circa 1.500 grote grazers, aldus de commissie, die onder leiding stond van de voormalige CDA-staatssecretaris Pieter van Geel.

Blij

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zijn blij met het 'afgewogen' advies dat de commissie-Van Geel woensdag heeft gegeven over de toekomst van de Oostvaardersplassen. ,,We beseffen heel goed dat het erg ingewikkeld was. Het gebied maakt veel sentimenten los'', zei verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra.

De Oostvaardersplassen gaan samen met het Markermeer en de Marker Wadden mogelijk het nieuwe nationaal park Nieuw Land vormen. Later dit jaar verschijnt daarover een plan dat samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flevolandschap is gemaakt. Flevoland is tevreden dat de commissie het conceptplan toejuicht. ,,De nieuwe natuur is niet alleen een opgave voor ons, maar ook voor Rijk, Lelystad en Almere.''

GS komen in mei met een voorstel voor het nieuwe beheer van de Oostvaardersplassen. Provinciale Staten willen voor de zomervakantie een besluit nemen.

'Schiettent'

In een eerste reactie laat de Dierenbescherming weten dat ze zich niet kan vinden in het voorgestelde verkleinen van het leefgebied voor de grote grazers. De organisatie meent dat het leefgebied juist uitgebreid moet worden. Het afschieten en weghalen van honderden gezonde dieren is wat de Dierenbescherming betreft een 'veel te grove ingreep'.

De Partij voor de Dieren is furieus. ,,Dit is het ergste scenario waar de Commissie Van Geel mee had kunnen komen. Er wordt van dit waardevolle Natura 2000-gebied een ordinaire schiettent gemaakt, een dierentuin en een pretpark'', aldus Tweede Kamerlid Femke Merel Arissen. ,,Dit heeft helemaal niets met dierenwelzijn te maken, maar dient enkel het plezier van de jagers en de toeristen.''