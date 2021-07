Ruim 1200 keer ingegrepen na Whatsapp-alert treinreizigers

De politie of de NS-beveiliging zijn sinds treinreizigers landelijk veiligheidsmeldingen via WhatsApp of sms kunnen doen, ruim 1200 keer opgeroepen. De alarmeringsfunctie werd in totaal 2485 keer gebruikt, meldt de NS.

Op 1 mei vorig jaar voerde de NS Whatsapp/sms-alert landelijk in, na een eerdere proef in Zuid-Oost Nederland, die op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) werd gehouden. ,,Juist door corona was de behoefte aan de alert extra groot. We kregen minder reizigers, waardoor stations en treinen rustiger waren. Dat kan minder prettig aanvoelen. Dit was het logische moment om de alert landelijk in te voeren”, aldus lid van de raad van bestuur van NS, Eelco van Asch.

Reizigers kunnen zich via het speciale nummer 06-13181318 melden als ze zich onveilig voelen of overlast ervaren. De treinreizigers krijgen dan contact met de meldkamer van de NS, die bekijkt bij elke melding of er actie nodig is.

Sinds de start van de pilot gingen de meeste meldingen, 446 in totaal, over het overtreden van huisregels. Op de tweede plek staat onenigheid tussen reizigers of het lastigvallen van reizigers, met 300 meldingen. Bedelen in de trein werd 251 keer gemeld. Van alle meldingen gingen er 26 over corona, zoals het niet dragen van een mondkapje.

Volgens Van Asch vindt de NS het belangrijk dat reizigers zich veilig voelen. ,,Daarvoor moeten ze eenvoudig een beroep op ons kunnen doen. Het verbetert niet alleen de veiligheidsbeleving van onze reiziger, het geeft ons ook belangrijke informatie over op welk station of traject vaker overlast is.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: