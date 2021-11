Ruim 122.000 kuikens geruimd wegens vogelgriep bij Fries pluimveebedrijf

Na twee weken vogelgriep staat de teller op 235.809 geruimde dieren: ‘Pure rampspoed’

De vogelgriep is weer in het land, en dat zorgt voor veel ellende. Kunnen we onze kippen niet vaccineren? En, zolang dat niet gebeurt: moeten alle kippen niet gewoon standaard naar binnen, om besmetting te voorkomen?

12 november