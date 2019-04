Ruim 200 kilo haaienvinnen onderschept op Schiphol

Heel Holland geniet van Ajax, zelfs bij aartsriva­len klinkt bewonde­ring voor ‘die griezel­club’

20:19 Gejuich in steden waar de Ajax-haat groot is. Complimenten op sociale media, vreugde in appgroepen. Is heel het land plots voor de Amsterdammers? Aartsrivalen aan het woord: ,,Ik hoopte op een heel groot pak slaag, maar fucking hell: wat een niveau!’’