Ruim 4.800 treinen vertraagd door dieren op het spoor

De afgelopen jaren is over een lengte van 2300 kilometer hekwerk geplaatst en ook zijn op veel plaatsen natuurlijke afscheidingen, zoals een houtwal of sloot, aangelegd om te voorkomen dat (huis)dieren op het spoor terechtkomen. Het aantal vertraagde treinen ligt, mede daardoor, 20 procent lager dan het jaar ervoor (6090 treinen).



Tachtig knelpunten zijn of worden door ProRail aangepakt. Oversteekplaatsen worden afgestemd op de behoefte van de diersoorten die er gebruik van maken, bijvoorbeeld een buis onder het spoor, een loopplank onder een spoorbrug of speciale tunnels en viaducten.



Geurzuilen met de stof tupoleum, waarvan de geur lijkt op een brandlucht, schrikken wild af en helpen ook tegen konijnen die de spoorbaan ondergraven. Begin dit jaar werd het treinverkeer bij Ommen stilgelegd omdat er pony's op het spoor liepen. Ook lopen treinen vertraging op door bijvoorbeeld een loslopende hond op het spoor.