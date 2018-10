Ruim 4000 dode varkens en biggetjes bij zeer grote brand in Brabantse varkensstal

VIDEO | UpdateRuim 4000 varkens en biggen zijn vanochtend omgekomen bij een grote uitslaande brand in een varkensstal in Heusden, tussen Eindhoven en Venlo. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat ook de andere stallen van het bedrijf in brand vlogen, waardoor een onbekend aantal biggen is gered. De stal waar het vuur uitbrak, is compleet verwoest.

In de overige stallen zitten in totaal nog 4400 varkens. Een deel van deze dieren is gered, meldt de brandweer aan het Eindhovens Dagblad. Hoeveel is nog niet bekend. Op het bedrijf verbleven ten minste 8000 varkens, waaronder veel biggetjes. Een medewerker van het bedrijf hoorde een explosie voorafgaand de brand, meldt de eigenaresse. Over de exacte oorzaak van de brand is nog niks bekend.

De brandweer rukte vanmorgen vroeg onder meer uit met vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers. Brandweerkorpsen uit de hele regio werden ingeschakeld. Voor de aanvoer van extra bluswater rijdt de brandweer nog steeds met watercontainers heen en weer. Aanwezigen wordt verzocht de hulpdiensten alle ruimte te geven. De Veiligheidsregio in het gebied adviseert omwonenden om ramen en deuren nog steeds te sluiten vanwege de hevige rookontwikkeling. Medewerkers van netbeheerder Enexis hebben de elektriciteit voorlopig afgesloten.

De rook trekt niet over de nabijgelegen A67. Wel over de N279, maar die hoeft niet te worden afgesloten. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

De eigenaresse van het bedrijf laat weten zeer aangeslagen te zijn. ,,Dit is een groot drama.’’ De Dierenbescherming reageert op Twitter geschokt op de stalbrand in Heusden. ,,Afschuwelijk. Het risico van zoveel dieren in een stal: als het misgaat, dan gaat het ook heel erg mis: 4000 biggen omgekomen.’’

Stalbranden

Vorig jaar waren er 47 stalbranden in Nederland. Bij 28 daarvan kwamen dieren om het leven. Met een nieuw actieplan van de Dierenbescherming moet het aantal stalbranden in Nederland sterk verminderen.

Een van de nieuwe maatregelen is het periodiek keuren van bestaande stallen voor kalveren, varkens en kippen. Het gaat hierbij om een keuring van de elektra, omdat kortsluiting vaak de oorzaak van brand is. Deze maatregel wordt al uitgevoerd via verzekeraars en private kwaliteitssystemen in de veehouderij. Inmiddels zijn enkele duizenden stallen gekeurd.

De inspanningen van de afgelopen jaren hebben echter nog niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren. In 2016 waren er 49 stalbranden, bij 26 daarvan kwamen dieren om het leven. Het jaar daarvoor waren er 33 stalbranden, bij 15 daarvan kwamen dieren om.

,,Voor boeren, dieren en omwonenden zijn stalbranden ronduit verschrikkelijk. Daarom staat het voorkomen van stalbranden bovenaan de prioriteitenlijst’’, zei LTO Nederland-bestuurder en voorzitter van de stuurgroep Alfred Jansen.

Brandweer aanwezig bij stalbrand in Heusden

Dronefoto stalbrand Heusden

Enorme brand in Heusden.