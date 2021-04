Ruim 8500 nieuwe besmettingen, instroom in ziekenhuizen opnieuw hoog

Netflix beeldt Snelle op reusachtig formaat af in weiland bij Deventer

20 april Snelle (25) is in opdracht van Netflix op kingsize formaat afgebeeld op een grasveld in of vlakbij Deventer. Het portret is een eerbetoon van de streamingsdienst aan de documentaire ‘Snelle: zonder jas naar buiten’ die momenteel door Netflix wordt uitgezonden.