Ruim 97 procent van de kinderen gaat weer gewoon naar de basisschool

Begin maart gingen de scholen wekenlang dicht, en toen verdwenen ook heel wat kinderen van de radar. Op het ‘hoogtepunt’ konden de scholen met zo’n vijfduizend leerlingen geen contact krijgen om thuisonderwijs te geven. Nu zijn bij 20 procent van de scholen zelfs álle leerlingen weer gewoon aanwezig. Gemiddeld ontbreekt minder dan 3 procent, en dat is meestal met een reden. Dat kan het bijvoorbeeld gaan om een verkoudheid van de leerling, iemand uit een risicogroep in het gezin of een coronabesmetting binnen het gezin. Maar 97,4 procent van de leerlingen gaat dus wel.

Verder is er inmiddels veel zicht op de voortgang van de leerlingen. Bij 18 procent van de leerlingen is een kleine achterstand ontstaan, bij 9 procent van de leerlingen is een grote achterstand ontstaan. Overigens is er momenteel ook een subsidieregeling om ‘corona-achterstanden’ op te vangen.

Wel is er bij één op de zes scholen sprake van een personeelstekort, nu er naast het reguliere tekort ook leraren wegvallen door corona, blijkt uit de peiling. Een deel van de leraren blijft momenteel thuis, bijvoorbeeld omdat ze zelf in een risicogroep zitten of dat iemand uit het gezin klachten heeft. Een echte coronabesmetting op school komt in elk geval niet vaak voor. Gemiddeld liet per school één leraar zich testen, in slechts 5 procent bleek die persoon ook daadwerkelijk besmet.

,,Het tekort aan leraren en schoolleiders was al schrijnend, maar zeker met deze crisis zorgt dat voor problemen. Zeker omdat je de klassen niet nog groter kunt maken”, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren. Schoolleiders willen dan ook meer investeringen om het tekort aan te pakken.

Sinds maandag zijn de basisscholen weer volledig open, na een wekenlange sluiting door de coronacrisis. De volledige openstelling van scholen is voor 92 procent van de scholen ‘zeer goed’ tot ‘uitstekend’ verlopen. Wel hadden veel scholen nog te maken angst voor besmettingen, problemen met schoonmaken en hygiëne en problemen met nieuwe indelingen binnen de 1,5 meterschool.