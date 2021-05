Rustiger in centrum Deventer na promotie Go Ahead Eagles, ME moest ingrijpen

In het centrum van Deventer is vannacht een einde gekomen aan de feestvreugde. Op het plein Brink, waar woensdagavond een volksfeest was losgebarsten vanwege de promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie, stonden rond 01.30 uur nog enkele honderden mensen. Zij dronken bier en zongen liederen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Inmiddels is er niemand meer op het plein te vinden.

Een woordvoerder van de gemeente vindt dat de avond goed is verlopen, ondanks dat de coronaregels niet werden nageleefd. Er is volgens de zegsman geen reden geweest voor de politie om in te grijpen. Op het plein is veel afval achtergelaten.

De spelersbus van Go Ahead Eagles kwam midden in de nacht aan op een bedrijventerrein in Deventer. Ook daar hadden supporters zich verzameld, die met fakkels de bus stonden op te wachten. Directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles benadrukte dat de spelers niet naar de Brink zouden komen.

Volgens de gemeente werd vooraf al besloten de menigte het feestje uit te laten vieren zonder dat er ingegrepen zou worden. Volgens de zegsman is het echter niet goed dat zoveel mensen bij elkaar zijn en had iedereen eigenlijk thuis moeten blijven.

Eerder op de avond volgden de fans in spanning de wedstrijd tussen De Graafschap en Helmond Sport, een wedstrijd die eindigde in 0-0. Doordat De Graafschap niet won in Doetinchem, promoveert Go Ahead Eagles naar de eredivisie. De club won eerder op de avond van Excelsior met 1-0.



Waar in Deventer het feest losbarstte na de promotie werd het rond de Vijverberg, het stadion van De Graafschap in Doetinchem snel onrustig. Rond middernacht moest de ME ingrijpen, nadat in de buurt van het stadion vernielingen waren aangericht.

Enkele honderden fans van De Graafschap verzamelden zich tijdens het duel al achter een van de tribunes. Van buiten het stadion probeerden zij de ploeg tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport aan te moedigen met gezang en vuurwerk. Ze bekeken het duel via mobiele telefoons. De coronamaatregelen werden daarbij niet nageleefd. Na afloop van de wedstrijd kwamen daar veel fans bij die waarschijnlijk naar het stadion waren gekomen in de hoop dat De Graafschap zich zou verzekeren van promotie. Het bleef echter 0-0.

Feest op de Brink in Deventer na promotie van Go Ahead Eagles.

Spelers van Go Ahead Eagles vieren de promotie naar de eredivisie.

Het parkeerterrein voor de hoofdingang was afgesloten met een hek en stewards zagen erop toe dat de fans de hoofdingang niet konden bereiken. Een uur na de wedstrijd leek de rust te zijn teruggekeerd, maar fans hielden zich op bij de spelersbussen, waar zij ‘Forza De Graafschap’ zongen om hun club bij te staan en zwaar vuurwerk en fakkels afstaken.

De spelersbus van Helmond Sport werd enige tijd opgehouden, maar kon uiteindelijk toch vertrekken. Medewerkers moesten voor hun eigen veiligheid binnen of rondom het stadion blijven. Vorige week vrijdag ging het al mis bij de Vijverberg, waar onder meer een persfotograaf werd mishandeld. Na het doelpuntloze gelijkspel moet De Graafschap de play-offs in om alsnog een plek in de Eredivisie te kunnen veiligstellen.

Go Ahead Eagles coach Kees van Wonderen viert de 0-1 van Bas Kuipers of Go Ahead Eagles tijdens de Nederlandse Keuken kampioen divisie wedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles in het Van Donge & De Roo Stadion op 12 mei 2021 in Rotterdam.

