Rutte heeft kappersafspraak al staan: ‘Jaar van tevoren ingepland’

Nu de kappers hun deuren naar alle waarschijnlijkheid weer mogen openen, is ook demissionair minister-president Mark Rutte blij dat hij zijn coupe weer bij kan laten werken. Rutte laat zijn afspraken bij de kapper een jaar vooruit inplannen. Een afspraak die staat voor 6 maart is gemaakt voordat de kappers in december de deuren moesten sluiten.