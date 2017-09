Rutte-III groeit uit tot 25 bewindslieden

video Ook De Club van Sinterklaas is om: Zwarte Pieten krijgen roetvegen

28 september Zwarte Pieten in de film- en onlineserie De Club van Sinterklaas zien er dit jaar anders uit dan voorheen. De Club Pieten, zoals de helpers van Sinterklaas in de serie heten, gaan vanaf dit jaar met roetvegen door het leven. ,,We voelden dat we niet achter konden blijven", aldus de makers.