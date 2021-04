Rutte: Notulen ministerraad over toeslagenaffaire worden openbaar

Het kabinet maakt notulen van de ministerraad openbaar waarin is gesproken over de toeslagenaffaire. Dat is bijzonder, omdat die normaal gesproken 25 jaar geheim blijven.

,,Het is een uitzonderlijk besluit’’, zei demissionair premier Mark Rutte vanmiddag na beraad met de rest van het kabinet. Maar volgens hem is het nodig om het nu ‘toch te doen’. ,,Er is een indruk ontstaan alsof kabinet allerlei dingen heeft achtergehouden om politieke redenen. Maar dat is uit zorgvuldigheid gedaan en niet om dingen toe te dekken.’’

Komende maandag aan het einde van de middag komt het kabinet nog eens extra bijeen, waarna de notulen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Volgens Rutte kan dan iedereen zien dat er ‘niets onoorbaars is gebeurd’.

Het gaat om de notulen die het kabinet eerder al ter inzage gaf aan de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Daarbij werden duizenden ouders ten onrechte beschuldigd door de Belastingdienst dat ze hadden gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Sommigen moesten ten onrechte tienduizenden euro’s terugbetalen en werden geruïneerd.

Ophef

Eerder deze week ontstond ophef in de Tweede Kamer na een publicatie van RTL Nieuws dat er tijdens een ministerraad in november 2019 zou zijn afgesproken om informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. De suggestie die werd gedaan, was dat het kabinet bang was voor negatieve publiciteit. Rutte kon vanmiddag niet zeggen of de notulen van die bewuste ministerraad uit november 2019 maandag ook geopenbaard worden.

Er loopt al langer een conflict tussen Tweede Kamer en kabinet over welke documenten er allemaal moeten worden verstrekt. Tot voor kort was het kabinet daar terughoudend in, zeker als het ging om stukken van ambtenaren. Dit uit angst dat als alles openbaar zou worden, ambtenaren niet meer vrijuit hun werk kunnen doen.