Rutte onthult: Ik zie Dijkhoff niet per se als mijn opvolger

Dijkhoff is nu voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In Elsevier Weekblad zegt Rutte dat hij in Dijkhoff niet per se een toekomstige lijsttrekker ziet. Volgens het tijdschrift laat Rutte daarmee feitelijk de VVD-kroonprins vallen. ,,Klaas is prima. Maar 't is niet per se hij. Dat is niet zo."