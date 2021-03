Rutte verloor de totale controle en probeerde met een geitenpad zijn hachje te redden

Wie heeft een spannende Scandinavische detective nodig als je ook naar de huidige perikelen in onze Tweede Kamer kan kijken? Het is duidelijk dat iemands politieke carrière, of in elk geval reputatie, op het spel staat, en om die reden is iedereen in een totale kramp geschoten. De twee voormalige verkenners gedragen zich als afgestompte zombies en willen op geen enkele zinnige manier antwoord geven op de vraag wie verantwoordelijkheid draagt voor de inmiddels historische notitie ‘Omtzigt, functie elders’.



Demissionair premier Mark Rutte probeerde op de valreep, toen hij anders dan normaal de totale controle over andere partijen verloor, om met een geitenpad zijn hachje te redden, maar niemand bleek ontvankelijk voor zijn wens om vertrouwelijkheid te bewaren. Nee, alle partijen wilden complete transparantie, want niemand heeft iets te verbergen, en de onderste steen moet toch echt boven – wie heeft Omtzigt en zijn kiezers geschoffeerd?