Rutte wil doortastend Europees optreden inzake Belarus

De regeringsleiders van de EU-landen houden vanmiddag video-overleg over de gespannen situatie in Belarus. De top is volgens EU-president Charles Michel bedoeld om solidariteit met de Belarussische bevolking te betuigen nadat protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko hardhandig werden neergeslagen. De EU werkt al aan een sanctielijst en aan een voorstel voor dialoog tussen het Loekasjenko-regime en de oppositie. Volgens Rutte kan de EU, inclusief Nederland, de resultaten van deze verkiezingen niet accepteren. ‘Daarom ga ik tijdens de informele Europese Raad aandringen op doortastend en eensgezind Europees optreden. De boodschap naar het regime is helder: geweld is onacceptabel, politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten en mensenrechten moeten worden gerespecteerd. De EU werkt aan gerichte sancties. Een dialoog moet leiden tot een oplossing die recht doet aan de stem van het volk’.

Loekasjenko

De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft westerse leiders voor de EU-top over zijn land opgeroepen eerst hun eigen problemen op te lossen. ,,In plaats van naar ons te wijzen, zouden ze het moeten hebben over de protesten van de gele hesjes in Frankrijk of de verschrikkelijke rellen in de VS”, zei hij volgens staatspersbureau Belta.