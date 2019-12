‘Rutte zat achter 9/11 en racisme zit in mijn karakter’: dit zijn de leukste straatinterviews van 2019

Hoe racistisch vinden Nederlanders zichzelf? Welke kleur had de Slaafhaas vroeger? Kunnen we nog wel naar de muziek van Michael Jackson luisteren en zou jij Mark Rutte een hand geven in het Torentje? Het zijn zomaar wat thema’s in de straatinterviews van Roel Maalderink. Zijn filmpjes voor de site van deze krant werden afgelopen jaar tienduizenden keren gedeeld en bekeken op social media. Ze worden vertoond in programma’s als Pauw, Jinek en De Wereld Draait Door en docenten maatschappijleer gebruiken de beelden in hun lessen

Roels grote kracht? De man (of vrouw) in de straat een spiegel voorhouden met net even een ander insteek. ,,Je kunt naar de biblebelt gaan en daar vragen stellen over homoseksualiteit. Dat is een stuk saaier dan dat je dat met een kwinkslag doet”, meent Roel.

In totaal maakte Maalderink dit jaar dertig zeer uiteenlopende afleveringen, waarvan sommigen ruim honderdduizend keer werden bekeken. Een overzicht van de tien meest spraakmakende video’s:

10. Onrust rondom gele hesjes

Het gaat niet goed met de gele hesjes. Ze krijgen steeds meer kritiek, er is onenigheid over de koers en er zijn nu zelfs afsplitsingen. Hoogste tijd dus om nieuwe leden te werven. Met die gedachte ging Roel de straat op, waar hij enkele bijzondere uitspraken voor zijn kiezen kreeg. Van ‘Ik zou Rutte geen hand maar een vuist geven’ tot ‘Rutte zat achter 9/11'.

9. Zuidas of Snuifas?

Nederland wordt steeds vaker een narcostaat genoemd. Zelfs het financiële centrum van ons land, de Zuidas, staat tegenwoordig bekend als de Snuifas. Terecht, of klinkklare onzin? Roel Maalderink neemt de proef op de som en vraagt het de werknemers zelf.

8. Ben ik een echte man?

Je hoort steeds vaker dat het ‘man-zijn’ onder vuur ligt. Maar wat is mannelijkheid dan precies? Wat maakt je een échte man? ,,Als je geen vrouwelijke trekjes hebt”, krijgt Roel onder meer te horen. En ook: ,,Als ik net seks heb gehad, voel ik mij mannelijk. Dat voelt heel lekker.”

7. Kan de muziek van Michael Jackson nog wel?

Kunnen we nog naar muziek luisteren van artiesten die beschuldigd worden van seksueel misbruik? En waar ligt dan de grens? Roel treft een willekeurige voorbijganger die wat hem betreft het perfecte antwoord klaar heeft. ,,Hitler heeft een wegennet gemaakt. Hebben we dat platgegooid omdat hij slecht is? Nou, dan zijn we er toch?”

6. Hoe racistisch zijn Nederlanders?

Rondom de Sinterklaasintocht is maar weer gebleken dat een deel van Nederland er weinig problemen mee heeft om openlijk racistisch te zijn. Maar hoe racistisch vinden we onszelf eigenlijk? Roel ging in Rotterdam de straat op om dit te onderzoeken. Eén van de ondervraagden blijkt bijzonderlijk eerlijk. ,,Soms ben ik racistisch. Dat zit dan toch in mijn karakter, maar ik wil het eigenlijk niet.”

5. VU schrapt studie Nederlands

Steeds minder mensen studeren Nederlands, en dus heeft de VU besloten die studie te schrappen? Roel gaat de straat op om te vragen wat men hiervan vindt, vaak zonder dat ze het doorhebben dat de presentator om de haverklap zelf taalfouten maakt. ,,Het kost te duur.”

4. Waar komt Pasen vandaan?

Het is bijna Pasen en dus stroomt het hele land weer vol met paashazen, maar waar komt die eeuwenoude traditie toch vandaan? Roel legt de voorbijgangers een fabeltje voor en maakt - zonder het uit te leggen - een slimme vergelijking met de Zwarte Pietendiscussie. ,,Dit is echt mijn favoriete video”, zei Jeroen Pauw in zijn talkshow tegen Roel.

3. Kunnen al die demonstraties eigenlijk wel?

Boerenprotesten, klimaatdemonstraties... Er wordt weer een hoop gedemonstreerd in Nederland, maar kunnen die demonstraties wel door de beugel? Roel is in Utrecht om dit uit te zoeken! ,,Boerendemonstranten die provinciehuizen bestormen, dat is terecht. Je moet toch de aandacht zien te krijgen, ze luisteren niet”, aldus een van de ondervraagden. Dezelfde man, even later, over klimaatactivisten: ,,Die kinderen weten niet waar ze het over hebben.”

2. Waarom laten mensen zich niet inenten?

Steeds meer mensen zijn tegen vaccineren. In Barneveld is maar een kleine 70% van de inwoners ingeënt. En dat is niet alleen stom van die mensen die tegen vaccineren zijn, het is ook gevaarlijk voor iedereen er omheen! Op eigenzinnige wijze confronteert Roel die mensen met hun keuzes. ,,Als je je niet laat inenten, dan kun je de tyfus krijgen.”

1. ‘Ik zou niet blij zijn als mijn zoon homo was’