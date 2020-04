Rutte: Zendmasten in brand steken is levensgevaarlijk, stop hiermee

Rutte herhaalt daarmee wat minister Ferd Grapperhaus van justitie vorige week al zei. ,,Er gaan ook allemaal complottheorieën rond over 5G, daar wil ik nu even niet op ingaan. Iedereen mag z’n opvattingen hebben. Maar dit (zendmasten die in de fik worden gestoken, red.) kan ertoe leiden dat noodoproepen en 112-meldingen niet goed doorkomen. De communicatie van hulpdiensten komt in gevaar. Het gaat over leven en dood. Het is letterlijk levensgevaarlijk”, zei de premier, die het einde van zijn persconferentie over het coronavirus aangreep om zijn zorgen over de 5G-saboteurs te uiten.