Ruud en Ineke leggen ruim 6000 euro neer voor dé plek aan Vrijthof: ‘André Rieu nergens zo goed als hier’

Nee, goedkoop is het niet. Maar als je zo ontroerd wordt door de wereldberoemde optredens heb je het er maar al te graag voor over. Het Haagse stel Ruud en Ineke Elshout-Cornelissen huurt al zestien jaar lang een hotelkamer aan het Vrijthof. ,,Met twintig overnachtingen van 340 euro per nacht loopt het flink in de kosten, maar nergens is André zo goed als thuis in Maastricht.”