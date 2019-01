RVD: Máxima respecteert de Argentijnse belastingwetten wél

video ‘Efteling lost geen enkel probleem op, poppen zijn niet racistisch’

17:53 Door de poppen van Carnaval Festival aan te passen, draagt de Efteling helemaal niets bij aan de discussie rondom racisme. Dat stelt Hans Siebers, hoogleraar culturele diversiteit bij Tilburg University. ,,Net als Zwarte Piet hebben deze poppen geen enkele inherente betekenis. Een Afrikaanse pop met een ring door zijn neus is niet meteen per definitie beledigend of kwetsend.’’