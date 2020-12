Ryanair voert campagne die aanzet tot reizen: ‘Vaccins komen eraan, inenten en gaan’

Eindhoven Airport ziet reizigers­aan­tal verschrom­pe­len; Ryanair voor het eerst in rode cijfers

3 november EINDHOVEN - Het is alsof ze bij Eindhoven Airport in de teletijdmachine zijn gestapt: in één klap tien jaar teruggeworpen in de groei. Afgelopen zomer verwerkte de zo razendsnel gegroeide luchthaven net zoveel reizigers als in 2010. Voor het eerst in tientallen jaren duikelde belangrijke klant Ryanair in de rode cijfers.