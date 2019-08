Saboteur verstoort scheepvaartverkeer Leiden via marifoon: 'Metertje naar links’

updateEen nog onbekend persoon heeft zondag in Leiden het marifoonverkeer tussen brugbedieners en schippers gesaboteerd. Hij brak in op het systeem en heeft schippers daarna verkeerde aanwijzingen gegeven. De provincie Zuid-Holland spreekt van een gevaarlijke situatie en heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook het Agentschap Telecom is ingeschakeld, om uit te zoeken wie er inbrak op de verbinding.

Het incident vond zondag tegen het einde van de middag plaats, vertelt woordvoerder Marcel van den Eng van de provincie Zuid-Holland. De persoon die inbrak op het marifoonverkeer zei dingen in de trant van ‘een metertje naar links’ en ‘je kunt doorvaren’. ,,Dat is absoluut niet fijn voor de schippers. Toen de brugwachters in de gaten kregen wat er aan de hand was, zijn ze gestopt met het bedienen van de Wilhelminabrug en de Spanjaardsbrug.”

Na enige tijd was de saboteur weer verdwenen. De provinciewoordvoerder vergelijkt het inbreken op een marifoonverbinding met een radio, waar soms plotseling ook andere zenders tussendoor kunnen komen. ,,Een buitenlandse zender, of een piraat.” In dit geval lijkt iemand dus echt geprobeerd te hebben het scheepvaartverkeer te verstoren. ,,We gaan uit van een bewuste actie en hebben besloten om aangifte te doen bij de politie.”

Ontregeld

Het Agentschap Telecom is ingeschakeld om uit te zoeken vanuit welke hoek deze sabotage-actie kwam. ,,We kregen in de loop van de ochtend al een eerste melding, toen zijn we ter plaatse gegaan maar troffen we niet echt iets aan. Later op de dag kwam er opnieuw een melding, ook van de politie, en toen was het wel echt serieus.”

Het Agentschap is met peilauto's ter plaatse gegaan, zegt een woordvoerder. ,,We proberen dan te ontdekken uit welke hoek de verstoring komt. Dat kan vrij specifiek, tot op straatniveau. We zijn nu bezig met onderzoek.” De woordvoerder noemt het incident in Leiden ‘ontzettend gevaarlijk’. ,,Dit is echt ernstig. Gelukkig komt het in Nederland niet vaak voor, ongeveer 1 of 2 keer per jaar.”