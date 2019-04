Samen met Boeddha proberen Sri Lankanen in Nederland het verdriet te verwerken

Komende zondag zullen ze zich verzamelen voor het goudkleurige Boeddhabeeld, voorin de tot klooster en tempel omgebouwde boerderij in Nederhorst den Berg, een dorpje tussen Amsterdam en Hilversum. Dan zullen zo’n tweehonderd Nederlandse Sri Lankanen stilstaan bij het leed in hun vaderland. ,,Van iemand is een tante omgekomen, van een ander een goede vriend”, vertelt Amal Fernando, bestuurslid van het klooster Mahamevnawa.



Ze zullen zich zondag buigen over de vraag welke hulp ze kunnen verlenen om de getroffen gezinnen te ondersteunen. De omgekomen tante was geen boeddhist, maar katholiek en stierf bij de aanslag in een van de kerken. ,,Maar we moeten elkaar helpen. Mensen van verschillende geloven moeten elkaar respecteren. Ook de meeste moslims zijn geen extremisten. Dat zijn mensen die nu ook bang zijn voor de gevolgen van deze aanslagen.”