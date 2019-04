Samen rouwen, samen strijden: Wie zijn de klimaatrebellen van ‘XR’?

‘Wilhelmina overwoog ruil met nazi’s om Belgische koning te redden’

3:26 Koningin Wilhelmina heeft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog aan haar minister van Buitenlandse Zaken gevraagd of er een uitruil mogelijk was met de nazi’s. Dat meldt Trouw vandaag. Ze maakte zich zorgen over het lot van de Belgische koning Leopold III die met zijn gezin in Oostenrijk gevangen werd gehouden door de Duitsers.