Samir el Y., de man die Bas van Wijk doodschoot: ‘Tweede schot was eigenlijk per ongeluk’

RechtszaakSamir el Y. de man die 8 augustus vorig jaar Bas van Wijk doodschoot in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam, is vandaag wel in de rechtszaal aanwezig. Vandaag is de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De zaak is begonnen met een korte verklaring van Samir, dat ‘dit niet de bedoeling is geweest, dat hij hoopt veel vragen te beantwoorden maar dat hij het verdriet niet kan wegnemen'.

Samir (21) vertelt in de rechtszaal wat er is gebeurd. Samir zegt dat er onenigheid en spanning was tussen twee vriendengroepen. Toen dat was gesust ging hij met zijn neef ‘verhaal halen'. Samir vertelt dat hij opgefokt was, indruk wilde maken en toen ‘een domme keuze’ heeft gemaakt. Dat hij het horloge eiste van een vriend van Bas, deed hij om indruk te maken, niet om geld te verdienen.

‘Laat me met rust’

Toen Samir het horloge in eerste instantie niet kreeg, schoot hij in het water. Hij zegt dat hij ervoor zorgde dat hij niemand zou raken. Samir voelde zich vernederd, vertelt hij. Toen Bas van Wijk vroeg waar hij mee bezig was, schoot hij. ,,Ik heb nog één keer iets gezegd van ‘laat me met rust'.” Samir vertelt dat het heel snel ging, dat hij toen in het been van Bas schoot en dat het tweede schot ‘eigenlijk per ongeluk’ was. En het eerste schot? Hij weet het niet precies. ,,Vaag.” Hij vertelt het allemaal hortend en stotend. De rechter zegt dat er best wat tijd zat tussen het eerste en tweede schot, Samir zegt van niet.

Samir zegt dat hij het wapen bij zich had omdat ‘hij problemen had’ en ‘een aantal dingen in het verleden uit de hand zijn gelopen'. Samir heeft een strafblad met ‘kleinere vergrijpen'. Samir zegt dat hij het wapen al bij zich had, hij is het dus niet tussendoor gaan halen. Samir ontkent dat het te doen was om het stelen van een horloge. ,,Het was een ruzie.” De rechters begrijpen Samir niet helemaal: ,,Waarom op een groep aflopen die je niet kent, met een wapen en dan een horloge meenemen waar het niet om te doen was?”

De kleine, tengere Samir schoot 8 augustus half 5 met twee schoten Bas van Wijk (24) dood. Samir bedreigde voordat hij Bas neerschoot, diverse vrienden van het slachtoffer. Ook probeerde hij een horloge (naar later bleek een nep-Rolex) te stelen. Toen Bas tussenbeide sprong, schoot Samir. Van Wijk overleed later in het ziekenhuis.

In deze reconstructie de gebeurtenissen van die dag en de dagen erna op een rij.

