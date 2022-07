Sander (24) heeft meer dan honderd tumoren in zijn lijf en gaat tóch de Vierdaagse lopen

Tropische dag LIVE | Officieel tropische dag met 30 graden in De Bilt, hitte blijft tot laat in de nacht hangen

Met 30 graden in De Bilt hebben we vandaag officieel een tropische dag. Dat punt werd rond 11.45 uur bereikt. Het warmst is het tot nu toe aan de zuid- en oostgrens, maar ook aan de westkust. Sinds 11.00 uur geldt in ons land code oranje. Aangeraden wordt extra maatregelen te nemen, en om vooral bij ouderen en kwetsbaren goed op te letten en uitdroging te voorkomen. Volg het laatste nieuws over de hitte in ons liveblog.

12:04