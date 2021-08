Sander Schimmelpenninck fietst met vriend naar Lapland: ‘In een tentje tussen beren en wolven’

Mishandel­de man (33) wordt gedumpt in bossen en meldt zich gewond bij camping

24 augustus De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling van een 33-jarige man uit Oldenzaal. De man meldde zich maandagavond gewond bij een camping aan de Grote Beltenweg in Rheeze, nadat hij even daarvoor in de bossen rond recreatieplas de Oldemeijer zou zijn achtergelaten.