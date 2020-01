Sara (17) uit Haaksbergen oog in oog met duo dat haar wilde doden op Curaçao

De voorgeleiding van de twee verdachten was vrijdag. Het is de eerste keer dat de Twentse oog in oog staat met de twee verdachten: een 34-jarige vrouw en een 30-jarige man, beiden geboren op Curaçao.



Gekleed in oranje overals, de voeten geboeid. Ogenschijnlijk onaangedaan horen ze het betoog van hun slachtoffer aan. Als enigen: er is niet veel publiek bij maar de mensen die er zijn, zijn emotioneel.



Sara had tot 25 augustus een heerlijke stage. Werken op een wit zandstrand, temperaturen van rond de 30 graden, na het werk afkoelen met een duik in de azuurblauwe Caraïbische zee en uitgaan op de leukste feesten: ze is 17 en zag, net als zoveel stagiaires, een leven op Curaçao helemaal zitten.



Ze was er vaker geweest, kende het eiland. Geen vuiltje aan de lucht. Tot de droom veranderde in een nachtmerrie.