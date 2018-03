Sara is aan het sterven, maar niemand wil haar helpen

Man overleden na aanhouding in Leeuwarden

24 maart In Leeuwarden is een man overleden toen hij werd aangehouden in een woning in de wijk Techum. In de woning was een ruzie gaande. Politiemensen hielden de man aan. Hij verzette zich daar hevig tegen. ,,Er ontstond een worsteling, maar ineens werd de man onwel", zegt een politiewoordvoerder.