Satire of leuzen, wat kan er door de beugel?

Politie onderzoekt bedreiging om windmolen­park

8:01 De politie in het noorden van het land doet onderzoek naar bedreigingen aan het adres van mensen die betrokken zijn bij de aanleg van een windmolenpark. Een ondernemer die aan het werk was voor het project en Gedeputeerde Staten (GS) in Groningen hebben dreigbrieven ontvangen. De ondernemer heeft zich intussen teruggetrokken uit het project. Hij en GS hebben aangifte gedaan.