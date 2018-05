'Satudarah verbieden is zinloos'

Het is een illusie dat een verbod op motorclub Satudarah zin heeft, zo betoogde advocaat Erik Thomas vanmorgen namens de motorclub voor de rechtbank Den Haag. ,,Er zitten boeven bij Satudarah, zeker. Maar die zitten ook bij supportersverenigingen van voetbalclubs of bijvoorbeeld bij politieke partijen. Een verbod op de club maakt van de leden niet ineens lieverdjes."

Het Openbaar Ministerie wil een verbod op de motorclub en had daartoe een civiele procedure aangespannen bij de rechtbank in Den Haag. Satudarah handelt volgens het OM in strijd met de openbare orde en heeft een subcultuur ontwikkeld die geweld verheerlijkt. Maar Thomas benadrukt dat er een groot verschil is tussen het individu en de club. ,,Deze kwestie hoort thuis bij het strafrecht."

Op de eerste zittingsdag zei officier van justitie Toine van de Ven vorige week dat de club ‘een gevaar voor de samenleving is’. Van de Ven somde een groot aantal incidenten op waarbij leden van Satudarah betrokken waren. Tegen enkele kopstukken van Satudarah, onder wie de Tilburgse broers Angelo en Xanterra M., lopen ook nog individuele strafzaken. ,,Maar voor de veiligheid en openbare orde is een verbod van de club de juiste weg", aldus de officier van justitie. Hij verwees daarbij naar de pedofielenvereniging Martijn die een aantal jaar geleden is verboden en nu ook daadwerkelijk ontbonden is.

In een soortgelijke procedure eind vorig jaar tegen Bandidos gaf de rechter het OM gelijk: de motorclub werd per direct verboden. Omdat de hogerberoepszaak nog loopt, geldt het verbod nog niet. Satudarah werd eerder verboden in Duitsland. Satudarah is een van oorsprong Molukse motorclub die de afgelopen jaren sterk is gegroeid en ongeveer honderd 'chapters' in binnen- en buitenland heeft.

Het verbod zou overigens gelden ook voor een aantal zogeheten supportclubs van Satudarah, waaronder de in Tilburg gevestigde Yellow Snakes.

De rechter doet op 18 juni uitspraak.