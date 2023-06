Scandinavië topbestemming zomervakantie: ‘Liever hiken in bergen dan comadrinken aan de costa’s’

Ondanks sluiting door Halsema weer ontplof­fing bij Su­ri-Chan­ge in Amsterdam

Bij een kantoor van Suri-Change in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een explosief ontploft. Er is schade ontstaan aan het pand, maar er zijn volgens een woordvoerder van de politie geen gewonden gevallen. Het explosief is volgens de politie waarschijnlijk rond 03.30 uur afgegaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.