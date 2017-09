Schaamte om sportief boegbeeld

Wat was er ook alweer gebeurd? Camiel Eurlings, bestuurslid van NOC*NSF en het IOC, kwam in opspraak toen zijn ex-vriendin hem beschuldigde van mishandeling, waarbij zij een gebroken elleboog, een hersenschudding en kneuzingen opliep.

De zaak werd achter gesloten deuren behandeld, en Eurlings schikte, zodat de zaak ook niet in de openbaarheid voortgezet hoefde te worden. Hoeveel geld hij zijn ex heeft betaald, is niet duidelijk. Wel dat hij er een justitiële aantekening op zijn strafblad aan overhield. NOC*NSF vroeg hem daarna of hij misschien zelf wilde opstappen, maar daar had Camiel geen zin in. En toen bedacht men dat dan alle bestuursleden maar een Verklaring Omtrent Gedrag moesten aanvragen.